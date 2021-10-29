Тротуар для студентов и преподавателей ПсковГУ проложили на Крестовском шоссе

Власти города по просьбе студентов и преподавателей ПсковГУ проложили новый тротуар к корпусу вуза на Крестовском шоссе. 29 октября появившуюся пешеходную зону в прямом эфире на своей странице в Instagram продемонстрировал и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин.

Преподаватели ПсковГУ пожаловались на отсутствие тротуара от Крестовского путепровода к корпусу в начале учебного года.

«Проблема серьезная – ходит большое количество студентов, много жителей Завокзалья. Тут было опасно ходить», – подчеркнул Борис Елкин.

Чтобы люди могли перейти Крестовский путепровод, спуститься с него и продолжить путь, был возведет тротуар, который, как отмечает Борис Елин, обустроили максимально возможной на этом участке ширины.

Для безопасности пешеходов также на спуске с Крестовского путепровода установили искусственную неровность и ограничили скорость движения автомобилей до 20 километров в час. На пешеходном переходе в скором времени появится разметка.