Объявлен конкурс на украшение Пскова к Новому году

Объявили аукцион на выполнение работ по монтажу новогодних украшений в Пскове в 2021 году и их демонтажу в 2022 году. Об этом сообщается на сайте на сайте госзакупок.

Ближе к Новому году город украсят гирляндами, в том числе повесят «Тающую сосульку». В Детском парке установят светодиодную елку, акриловую фигуру «Олень», карету и арку. Иллюминация появится в Летнем саду, на площадь Ленина, мосту 50-летия Октября, Ольгинском мосту, а также в Ботаническом саду и дендропарке. На улице Пушкина поставят светодиодный «Подарок», на детской площадке на улице Калинина рабочие разместят новогодние шары.

Начальная (максимальная) цена контракта составит 3 млн 999 тыс. 749 рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета. Аукцион в электронной форме планируется 10 ноября.

Монтаж иллюминации необходимо выполнить не позднее 21 декабря 2021 года, а демонтаж — до 29 января 2022 года.