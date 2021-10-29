Вечером 30 октября псковичи смогут увидеть полярное сияние

Полярное сияние смогут увидеть жители Пскова вечером 30 октября. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте». Данная возможность появится у псковичей в связи с прогнозируемой ясной погода на этот период.

Не исключают астрономы и более раннего северного сияния уже в ближайшую ночь с пятницы на субботу, которое может произойти из-за достижения солнечного выброса Земли раньше запланированного времени.



«Следует помнить любые прогнозы, связанные с возможной видимостью полярных сияний носят вероятностный характер, так как они зависят от нескольких параметров и от скорости и от плотности потока и от индекса направления магнитного поля, который должен быть отрицательным для эффектного полярного сияния», – говорится в сообщении.

Появление северного сияния во многом связано с выбросом с Солнца, идущим в сторону Земли. Согласно моделям SWPC NOAA и ISWA NASA, он достигнет планеты в субботу, 30 октября, в промежутке между 16.00 и 21.00 по московскому времени. В этот период, как отмечают синоптики, вероятна сильная геомагнитная буря.