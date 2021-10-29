Стал известен график работы псковских поликлиник и пунктов вакцинации в нерабочие дни

Стал известен график работы поликлиник и пунктов вакцинации города Пскова с 30 октября по 7 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковской городской поликлинике.

30 октября псковские поликлиники будут работать с 08.00 до 15.00 по графику рабочей субботу (вызовы, приемы врачей-специалистов и терапевтом, вызовы, вакцинация против коронавируса и ковид-бригады).

31 октября медучреждения будут работать с 08.00 до 15.00 по графику воскресного дежурства (вызовы, приемы терапевта, вакцинация против коронавируса и ковид-бригады).

1, 2 и 3 ноября псковские поликлиники будут работать по обычному графику. Согласно имеющейся предварительной записи будут осуществляться оказание первичной врачебной, специализированной и неотложной медицинской помощи.

С 4 по 5 ноября медучреждения будут работать по графику праздничного дежурства с 08.00 до 15.00 (прием терапевта, вызовы, ковид-бригады и вакцинация против коронавируса).

6 ноября поликлиники будут работать с 08.00 до 15.00 по графику рабочей субботу (вызовы, приемы врачей-специалистов и терапевтом, вызовы, вакцинация против коронавируса и ковид-бригады).

7 ноября медицинские учреждения будут работать с 08.00 до 15.00 по графику воскресного дежурства (вызовы, приемы терапевта, вакцинация против коронавируса и ковид-бригады).

С 8 ноября медицинские учреждения будут работать в штатом режиме.

В нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, график работы пунктов вакцинации в ежедневном режиме:

1. В ТЦ «Акваполис» пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 20.00.

2. В ТЦ «Империал» пункты вакцинации будут работать с 10.00 до 20.00.

3. В СРП «Простория» пункты вакцинации будут работать с 09.00 до 20.00.

4. ФАП, расположенный у супермаркета «Магнит» по адресу ул. Труда, д. 50, будет работать с 10.00 до 15.00.