Творческий подход к организации движения на время ремонта псковского Троицкого моста пообещал Борис Елкин. Данный вопрос был рассмотрен в рамках 58-й сессии Псковской городской Думы 29 октября, передает Псковское агентство информации.

В ходе сессии депутатами была выражена обеспокоенность, что центр Пскова может остаться без движения, став пешеходным. Этому, по их словам, могут поспособствовать ремонт улицы Леона Поземского и предстоящего ремонта Троицкого моста.

«Вопрос транспортной доступности центра и Запсковья достаточно тяжелый. На Леона Поземского мы активно работаем с подрядчиком, чтобы открыли движение как можно скорее. В следующем году планируется это сделать, чтобы были положительные температуры, и можно было положить асфальт», – отметил Елкин.

«Мы понимаем тяжесть ограничений и последствий, к которым может привести закрытие Троицкого моста, поэтому будем творчески подходить к организации движения в этом микрорайоне, вопрос будем держать на контроле», – подчеркнул и.п. главы администрации Пскова.

По словам Бориса Елкина, точной даты начала ремонта Троицкого моста пока нет, однако «движение буде организовано должным образом».