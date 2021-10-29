Псковичам рассказали о погоде в регионе в ноябре

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в ноябре будет держаться в пределах нормы или на один градус ниже нормы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 110-150% от нормы.

В течение ноября температуры воздуха в дневное время составят 0...+5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -4...+1 градуса. Ближе к концу ноября ожидается похолодание. Днем температуры воздуха будут держаться на отметке -3...-8 градусов, в ночное время – -8...-13 градусов.

В отдельные периоды ноября возможны осадки в виде снега или мокрого снега с дождем. Местами ожидается усиления ветра до 15-18 метров в секунду.