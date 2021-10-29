Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Досуг / Погода

Псковичам рассказали о погоде в регионе в ноябре

29 октября 2021 года, 10:15

Среднемесячная температура воздуха в Псковской области в ноябре будет держаться в пределах нормы или на один градус ниже нормы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 110-150% от нормы.

Псковичам рассказали о погоде в регионе в ноябре

Фото: Дарья Хваткова

В течение ноября температуры воздуха в дневное время составят 0...+5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -4...+1 градуса. Ближе к концу ноября ожидается похолодание. Днем температуры воздуха будут держаться на отметке -3...-8 градусов, в ночное время – -8...-13 градусов.

В отдельные периоды ноября возможны осадки в виде снега или мокрого снега с дождем. Местами ожидается усиления ветра до 15-18 метров в секунду.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Вышло журналистское расследование о захвате земли на улице Шуйского в Пскове
Тротуар для студентов и преподавателей ПсковГУ проложили на Крестовском шоссе
Время работы пунктов вакцинации в Псковской области увеличили
Елкин: Надо развивать в Пскове велоиндустрию
Россельхозбанк знакомит псковских фермеров с цифровыми точками роста дохода
Объявлен конкурс на украшение Пскова к Новому году
Госинспекция труда: Работодатели не могут заставлять псковичей работать на нерабочих днях
Владельцы новых iPhone получат терабайт интернет-трафика от Tele2
Вечером 30 октября псковичи смогут увидеть полярное сияние

Комментарии

Авторизация
No comments
Шерстяные звезды

Досуг / Зверьё моё
19 марта 13:20

Шерстяные звезды

В доме псковички Ольги Бабкиной мирно живут вместе лисы, еноты, барсуки, хорьки и даже африканские сурикаты
Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

Досуг
26 февраля 15:11

Из озера в Гдовском районе рыболовы достали щуку с 120 мальками леща и плотвы в желудке

После такой охоты жадная хищница польстилась еще и на воблер – раскрашенную деревяшку
Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Досуг
18 февраля 09:06

Псковский спиннингист стал лучшим рыболовом года

Рыболовов впервые собрали в рейтинг