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Лауреатом первой степени Всероссийского фестиваля стал «Псковский цирк»

29 октября 2021 года, 08:34

Народный коллектив «Псковский цирк» стал лауреатом первой степени Всероссийского циркового фестиваля-конкурса детских коллективов. Об этом сообщает ГТРК «Псков». В этом году он состоялся на манеже Пермского государственного цирка.

Лауреатом первой степени Всероссийского фестиваля стал «Псковский цирк»

Фото: Instagram-аккаунт «Псковского цирка»

Председателем конкурсного жюри выступил Эдгард Запашный. В цирковом фестивале приняли участие любительские коллективы из разных российских городов.

Народный коллектив «Псковский цирк» представил жюри конкурсный номер-антипод «Ярмарка» и стал лауреатом первой степени фестиваля.

Лауреатом первой степени Всероссийского фестиваля стал «Псковский цирк»

Фото: Instagram-аккаунт «Псковского цирка»

История единственного в городе циркового коллектива «Псковский цирк» началась с 1967 года. На сегодняшний день номера студии отличаются своей многожанровостью, красочностью и массовостью постановок. Народный цирковой коллектив города ежегодно участвует в Всероссийских и Международных конкурсах и фестивалях. 

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