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Досуг / Погода

До 13 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 29 октября

28 октября 2021 года, 18:22


29 октября в Псковской области температура днем будет от +8 до +13 градусов, ночью – от +4 до +9 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 13 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 29 октября

Фото: Арсений Тимашов



Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 29 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой дождь, днем – преимущественно без осадков. 


Ветер будет западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду.


Атмосферное давление высокое.

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