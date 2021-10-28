Регионы перейдут на платформу «Гостех»

Регионы перейдут платформу «Гостех». Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем на этой платформе начался в прошлом году. «Гостех» - это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов.

Переход на платформу позволит снизить расходы на региональные и федеральные информационные системы, которые сейчас совокупно составляют 460 млрд. рублей. Она призвана решить проблему госзакупок по линии ИТ и создать новый рынок для разработчиков. Те, технологии и прикладные сервисы, которые существуют сейчас, будут переиспользованы с помощью платформы.

Ожидается, что государственные системы и услуги после запуска нового сервиса станут максимально удобными для людей и бизнеса.

«Сегодня наш фокус внимания в рамках цифровой трансформации направлен на оптимизацию ресурсов и процессов. Каждый ГИС содержит до 80% типового функционала и ведомства изобретают велосипед, тогда как необходимо сосредоточиться на создании быстрых и удобных сервисов для граждан и бизнеса, помогая решать им конкретные жизненные ситуации. Не выстроен процесс переиспользования уже готовых цифровых решений, как на уровне ФОИВов, так и на уровне субъектов. Поэтому принято решение от разрозненных ГИС перейти к созданию домена на единой платформе Гостех», - заявил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Он назвал главные принципы новой системы — это надежность, доступность и безопасность.

Эксперимент по внедрению платформы продлиться до конца мая 2022 года. ГосТех позволит перейти к модели, когда заказчик будет платить только за то, что использует, отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Он подчеркнул, что в рамках платформы рынку будут предложены лучшие существующие технологии, которые будут востребованы ведомствами. «Разработанный сервис должен быть доступен для других заказчиков в минимальные сроки с учетом обеспечения безопасности. Региональные ведомства, которые не располагают необходимыми ресурсами, смогут подключиться к платформе и использовать уже готовые сервисы», – сказал Максут Шадаев.