Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Идею отменить техосмотр для частного транспорта поддержали псковские депутаты

28 октября 2021 года, 15:04

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали идею об отмене обязательного техосмотра для частных легковых автомобилей. Они направят в Госдуму документ в поддержку данного законопроекта – соответствующее постановление принято депутатским корпусом на 2-й сессии регионального парламента. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Идею отменить техосмотр для частного транспорта поддержали псковские депутаты

Фото: Дарья Хваткова

Предлагаемое нововведение подразумевает, что легковые автомобили и мотоциклы физлиц, используемые ими в личных целях, не подлежат техосмотру.

Отказ от обязательного ТО предложили на основании анализа дорожно-транспортных происшествий, который показывает, что вероятность участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями минимальна. Содержание автомобиля в надлежащем техническом состоянии также предписано правилами дорожного движения.

Вышесказанное не затронет коммерческий и пассажирский транспорт, включая такси. Для остальных техосмотр будет необходим при смене владельца, постановке на учет, изменении конструкции или замене основных агрегатов автомобиля – при условии, что машина старше четырех лет.

Инициативу по поправкам к федеральному закону «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» проявила «Единая Россия». В авторскую группу законопроекта вошел сенатор от Псковской области, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе может состояться уже в ноябре этого года, поскольку документ включен в программу осенней сессии.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Россельхозбанк спрогнозировал эффект от перехода на цифровой рубль
Понятие «сельский туризм» закрепили в законодательстве Псковской области
Почти 70 новых базовых станций сотовой связи установят в Псковской области
Гордума перенесла голосование по кандидатуре главы администрации Пскова
Завкафедрой медуниверситета: После лихорадки у ковидбольных появляется дыхательная недостаточность
Врач объяснил, зачем пациентов с коронавирусом в больницах укладывают на живот
Еще 284 человека заразились коронавирусом в Псковской области
На 83% загружен коечный фонд в Псковской области
Миллион рублей выиграл пскович в государственной лотерее

Комментарии

Авторизация
No comments
Переходный период

Транспорт / Инфраструктура
18 августа 09:10

Переходный период

Для псковских «зебр» может начаться «светлая полоса»
Туда и обратно

Транспорт / Инфраструктура
4 августа 17:01

Туда и обратно

Общественники предлагают изменить схему объезда перекрытой улицы Кузбасской Дивизии в Пскове
Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте

Транспорт / Инфраструктура
6 июля 11:46

Сюрприз для водителей: в Пскове меняют схему движения на Рижском проспекте