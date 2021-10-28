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Политика / Власть

Гордума перенесла голосование по кандидатуре главы администрации Пскова

28 октября 2021 года, 13:33

Псковская городская Дума перенесла на другую сессию голосование по кандидатуре главы администрации Пскова, пишет Телеграм-канал «Псковские новости».

Рассмотрение вопроса о назначении главы городской администрации должно было состоятся на сессии 29 октября. Причём сделать свой выбор депутаты должны тайным голосованием.

Однако, Псковская городская Дума, как и Собрание депутатов Пыталовского района, получили рекомендацию Роспотребнардзора о проведении предстоящей сессии в онлайн-формате, что делает невозможным тайное голосование. Как пояснил Псковскому агентству информации главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, такое решение принято в связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом.

Глава Пскова Елена Полонская заявила, что сессия состоится в онлайн-формате, а вопрос по кандидатуре главы администрации Пскова будет рассмотрен на следующем заседании.

«Мы тщательно выполняем все ограничительные меры и предписания Роспотребнадзора, сессия пройдет в онлайн-режиме», - сказала она.

Пост главы администрации города освободился после ухода Александра Братчикова. По итогам сентябрьских выборов он стал депутатом Псковского областного Собрания.

В этой связи был объявлен конкурс, документы на участие в котором подали три человека: исполняющий полномочия главы администрации города Борис Елкин, первый заместитель директора Управления по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Иван Родионов и директор Специализированной службы города Сергей Фёдоров. Конкурс прошёл 27 октября. После рассмотрения документов из борьбы выбыл Сергей Фёдоров. По итогам всех этапов лидером стал Борис Елкин, который получил максимально возможное количество баллов — 30. Ивану Родионову конкурсная комиссия поставила 19 баллов.

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Комментарии

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Бабулечка
14:03 28.10.2021

Все привитые в гордуме, а проголосовать страшно.

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