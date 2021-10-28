Завкафедрой медуниверситета: После лихорадки у ковидбольных появляется дыхательная недостаточность

О том, как протекает коронавирус у пациентов тяжёлых и средней тяжести рассказал «Псковской правде» заведующий кафедрой внутренних болезней Башкирского государственного медицинского университета Антон Тюрин, который возглавляет делегацию башкирских врачей, прибывших в Псков для обмена опытом.

По его словам, в течении коронавирусной инфекции отмечается определённая стадийность. Начинается болезнь с лихорадки, которая длится до 10 дней. При этом температура может сбиваться медикаментами на короткое или более длительное время. «Иногда она не купируется амбулаторно и тогда человек вынужден обращаться в стационар», - отметил специалист.

Следующим этапом, рассказал он, становится дыхательная недостаточность. Антон Тюрин отметил, что такое течение болезни является закономерным и не зависит от того, где проходит лечение пациент — в стационаре или дома. Он обратил внимание на то, что это не ухудшение состояния в следствии неадекватного лечения, закономерный процесс, который проходят больные.

Пациентов с дыхательной недостаточностью направляют на кислородную поддержку. «Практически все койки в стационарах сейчас обеспечены кислородом, без кислорода коек практически нет», - подчеркнул завкафедрой Башкирского медуниверситета.

Он подчеркнул, что длительность кислородной зависимости у всех пациентов разная. Например, кто-то будет вынужден оказаться в отделении реанимации, потом дышать кислородом с помощью аппарата, затем поддержка будет уменьшаться вплоть до самостоятельного дыхания. Другие же могут обойтись лечением в обычных пульмонологических отделениях. «Но это обязательный этап, без которого среднего и тяжёлого течения коронавирусной инфекции не бывает», - заявил Антон Тюрин.

Как сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, ежесуточно в медучреждение поступают около 50 пациентов, у многих диагностируется уже тяжёлое поражение лёгких.