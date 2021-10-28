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Общество / Здоровье

Завкафедрой медуниверситета: После лихорадки у ковидбольных появляется дыхательная недостаточность

28 октября 2021 года, 12:44

О том, как протекает коронавирус у пациентов тяжёлых и средней тяжести рассказал «Псковской правде» заведующий кафедрой внутренних болезней Башкирского государственного медицинского университета Антон Тюрин, который возглавляет делегацию башкирских врачей, прибывших в Псков для обмена опытом.

По его словам, в течении коронавирусной инфекции отмечается определённая стадийность. Начинается болезнь с лихорадки, которая длится до 10 дней. При этом температура может сбиваться медикаментами на короткое или более длительное время. «Иногда она не купируется амбулаторно и тогда человек вынужден обращаться в стационар», - отметил специалист.

Следующим этапом, рассказал он, становится дыхательная недостаточность. Антон Тюрин отметил, что такое течение болезни является закономерным и не зависит от того, где проходит лечение пациент — в стационаре или дома. Он обратил внимание на то, что это не ухудшение состояния в следствии неадекватного лечения, закономерный процесс, который проходят больные.

Пациентов с дыхательной недостаточностью направляют на кислородную поддержку. «Практически все койки в стационарах сейчас обеспечены кислородом, без кислорода коек практически нет», - подчеркнул завкафедрой Башкирского медуниверситета.

Он подчеркнул, что длительность кислородной зависимости у всех пациентов разная. Например, кто-то будет вынужден оказаться в отделении реанимации, потом дышать кислородом с помощью аппарата, затем поддержка будет уменьшаться вплоть до самостоятельного дыхания. Другие же могут обойтись лечением в обычных пульмонологических отделениях. «Но это обязательный этап, без которого среднего и тяжёлого течения коронавирусной инфекции не бывает», - заявил Антон Тюрин.

Как сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, ежесуточно в медучреждение поступают около 50 пациентов, у многих диагностируется уже тяжёлое поражение лёгких. 

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Комментарии

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Бабулечка
13:56 28.10.2021

Одно и тоже не устают ковидврачи рассказывать.То есть, цитокиновый шторм исчез?Матовое стекло не в тренде.Появилась лихорадка. Когда уже деньги перестанут платить вам, закончится и то и другое. ТЭстопалки-ковырялки отменить, то и вирус исчезнет.Почитайте отзывы о этой больнице ,много понятно становится. А если отменить эксперименты над людьми,то будет и смертей меньше, и ковидбольных меньше будет.У кого кто умер,пишите,не молчите.

Бабулечка
14:36 28.10.2021

Очень полезны будут рекомендации врача из Казахстана Айны Бакеевой,в интернете она показывает действенную дыхательную гимнастику для ковидбольных. Так же рекомендует отпаивать больных регидроном."Люди умирают от отёка легких,а не от ковида. От ковида нет лекарств."

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