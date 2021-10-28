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Общество

Миллион рублей выиграл пскович в государственной лотерее

28 октября 2021 года, 10:48

Житель Псковской области выиграл миллион рублей в 1369-м тираже государственной лотереи «Русское лото». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального УФПС России. Выигрышный билет был приобретен в центральном отделении Почты России в Пскове.

Миллион рублей выиграл пскович в государственной лотерее

Фото: Дарья Хваткова

Как отметил пскович, лотерейные билеты его семья покупает постоянно. Благодаря выигрышу мужчина смог погасить ипотеку.

В пресс-службе подчеркнули, что с начала года в почтовых отделениях было продано 113 тысяч выигрышных лотерейных билетов общей суммой примерно 15 млн рублей. Самым крупными выигрышами среди них были 1,5 млн рублей и три по 1 млн рублей.

«Важно верить в то, что ты делаешь. В моей семье часто дарят друг другу лотерейные билеты. Это всегда приятное волнение, радостное ожидание. Лотерейные билеты можно приобрести в любом почтовом отделении», – отметила директор УФПС Псковской области АО «Почта России» Дарья Цилина.

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