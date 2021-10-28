На одну ночь в Пскове закроют перекресток улиц Юбилейной и Коммунальной

В Пскове на одну ночь для автотранспорта будет закрыт перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перекрытие автомобильного участка дороги в связи с проведением дорожных работ запланировано в промежуток с 23.00 28 октября по 06.00 29 октября. На это время для объезда определены улицы Кузбасской дивизии и Народная, а также Рижский проспект.