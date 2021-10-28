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Транспорт / Инфраструктура

На одну ночь в Пскове закроют перекресток улиц Юбилейной и Коммунальной

28 октября 2021 года, 10:08

В Пскове на одну ночь для автотранспорта будет закрыт перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

На одну ночь в Пскове закроют перекресток улиц Юбилейной и Коммунальной

Фото: Андрей Степанов

Перекрытие автомобильного участка дороги в связи с проведением дорожных работ запланировано в промежуток с 23.00 28 октября по 06.00 29 октября. На это время для объезда определены улицы Кузбасской дивизии и Народная, а также Рижский проспект.

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