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Досуг / Погода

До 12 градусов тепла ожидается в Псковской области 28 октября

28 октября 2021 года, 09:22

28 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время прогреется до +7…+12 градусов и похолодает до +4…+9 градусов – в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 12 градусов тепла ожидается в Псковской области 28 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня, 28 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В дневное время преимущественно без осадков. Ближе к вечеру местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах умеренные. Ветер западных направлений умеренный, ночью – южных направлений.

В Пскове преимущественно без осадков, ближе к вечеру и ночи возможен небольшой дождь. Воздух днем прогреется до +9…+11 градусов. В ночное время столбики термометров опустятся до +7…+9 градусов.

В Великих Луках также днем не ожидаются дожди. Ночью прогнозируется небольшие осадки. В дневное время температура воздуха будет держаться на отметке +9…+11 градусов. Ночью похолодает до +6…+8 градусов.

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