Обладательницей именной стипендии губернатора Псковской области стала студентка из Опочки

Екатерина Федорова, студентка из Опочки, стала одной из обладательниц именной стипендии губернатора Псковской области. Об этом сообщает газета «Красный маяк» в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Екатерина Федорова, студентка из Опочки, стала одной из обладательниц именной стипендии губернатора Псковской области. Об этом сообщает газета «Красный маяк» в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Студентка 4-го курса Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Екатерина Федорова вместе с другими двадцатью студентами средних и высших учебных заведений Псковской области получила именную стипендию губернатора.
Кроме премии губернатора, в Псковской области проводится премия «Юные дарования Псковщины». Также в регионе реализуется программа поддержки одаренных детей.