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Общество / Образование

Обладательницей именной стипендии губернатора Псковской области стала студентка из Опочки

28 октября 2021 года, 08:33

Екатерина Федорова, студентка из Опочки, стала одной из обладательниц именной стипендии губернатора Псковской области. Об этом сообщает газета «Красный маяк» в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Обладательницей именной стипендии губернатора Псковской области стала студентка из Опочки

Фото: газета «Красный маяк»

Студентка 4-го курса Опочецкого индустриально-педагогического колледжа Екатерина Федорова вместе с другими двадцатью студентами средних и высших учебных заведений Псковской области получила именную стипендию губернатора.

Кроме премии губернатора, в Псковской области проводится премия «Юные дарования Псковщины». Также в регионе реализуется программа поддержки одаренных детей. 

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