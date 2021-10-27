До +14 градусов и небольшой дождь прогнозируется в Псковской области 28 октября

28 октября в Псковской области днем воздух прогреется до +9...+14 градусов, ночью – столбики термометров покажут +4...+9 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
28 октября в Псковской области днем воздух прогреется до +9...+14 градусов, ночью – столбики термометров покажут +4...+9 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 28 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь.
Ветер будет западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.
Атмосферное давление высокое.