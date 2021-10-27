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Досуг / Погода

До +14 градусов и небольшой дождь прогнозируется в Псковской области 28 октября

27 октября 2021 года, 18:18

28 октября в Псковской области днем воздух прогреется до +9...+14 градусов, ночью – столбики термометров покажут +4...+9 градусов. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До +14 градусов и небольшой дождь прогнозируется в Псковской области 28 октября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 28 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь.

Ветер будет западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление высокое.

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