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Транспорт / Инфраструктура

В ночь с 29 по 30 октября движения транспорта на улице Инженерной в Пскове перекроют

27 октября 2021 года, 17:22

С 20:00 29 октября до 7:00 30 октября участок улицы Инженерной в районе пересечения с улицей Юности закроется для движения транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В ночь с 29 по 30 октября движения транспорта на улице Инженерной в Пскове перекроют

Фото: Дарья Хваткова

Движение перекроют в связи с проведением работ по монтажу сетей водопровода. Администрация рекомендует в качестве объезда использовать улицы Труда и Звездную, а также заранее планировать маршрут.

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