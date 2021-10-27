В ночь с 29 по 30 октября движения транспорта на улице Инженерной в Пскове перекроют

С 20:00 29 октября до 7:00 30 октября участок улицы Инженерной в районе пересечения с улицей Юности закроется для движения транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.
С 20:00 29 октября до 7:00 30 октября участок улицы Инженерной в районе пересечения с улицей Юности закроется для движения транспорта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.
Движение перекроют в связи с проведением работ по монтажу сетей водопровода. Администрация рекомендует в качестве объезда использовать улицы Труда и Звездную, а также заранее планировать маршрут.