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Общество

Андрей Калинин уходит с должности федерального инспектора по Псковской области

27 октября 2021 года, 15:06

В Псковской области сменится главный федеральный инспектор. Как сообщили «Псковской правде» в аппарате инспектора, занимавший эту должность Андрей Калинин переходит на аналогичный пост в Мурманскую область.

Андрей Калинин уходит с должности федерального инспектора по Псковской области

Андрей Николаевич Калинин родился в Пскове 14 августа 1972 года. Высшее образование получил в Псковском государственном педагогическом институте (ныне ПсковГУ), который окончил в 1994 году. До 2001 года служил в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системе Псковской области, следующие семь лет — в органах прокуратуры.

С 2007-го по 2014 год работал в Следственном комитете: сначала - первым заместителем руководителя, затем - руководителем следственного управления СК при прокуратуре Российской Федерации по Псковской области, а потом возглавлял уже региональное СУ СК.

С 2014 года по май 2016 работал в Гдове. Сначала заместителем прокурора Гдовского района, затем — прокурором.

В мае 2016 года стал главным федеральным инспектором по Мурманской области, в феврале 2017 года - по Псковской области.

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