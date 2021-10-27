Более 75 млн рублей выделят Псковской области на поддержку системы здравоохранения

Псковская область получит более 75 млн рублей из федерального бюджета на расходы, связанные с оказанием страховой медицинской помощи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Фото: Андрей Степанов
Такое решение даст возможность сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19, в частности на финансовом обеспечении стационарного лечения.
Регионы России в общем получат более 56 млрд рублей. В июле на поддержку системы здравоохранения уже выделяли 110 млрд рублей.