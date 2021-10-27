Более 75 млн рублей выделят Псковской области на поддержку системы здравоохранения

Псковская область получит более 75 млн рублей из федерального бюджета на расходы, связанные с оказанием страховой медицинской помощи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.