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Происшествия / Преступление

Безработный пскович украл четыре иконы у пенсионерки

27 октября 2021 года, 13:55

Четыре иконы украл безработный пскович у пенсионерки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Подозреваемый был установлен сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову.

Четыре иконы, предположительно XIX века, были похищены свободным доступом из квартиры дома по улице Пригородной у псковички 1936 года рождения.

Личность местного жителя, подозреваемого в совершении данного правонарушения, была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался безработный пскович 1955 года рождения.

Как отмечают следователи, подозреваемый, предположительно, под предлогом помощи пенсионерке по хозяйству, украл иконы, которые в дальнейшем собирался продать. Попытка продажи вовремя была остановлена сотрудниками полиции.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Похищенные иконы изъяты в ходе обысков для проведения экспертизы, которая установит историко-художественную ценность антиквариата.

Причиненный ущерб в настоящий момент устанавливается. По словам псковички, эти иконы являлись семейной ценностью и передавались из поколения в поколение.

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