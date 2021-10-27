Монтаж коммунальных сетей завершится на улице Леона Поземского в Пскове до конца этого года

До конца года в Пскове на улице Леона Поземского подготовят основания под укладку асфальта и завершат монтаж коммунальных систем. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Ремонтные работы уже ведутся службами на тех дорожных участках, где проведены археологические раскопки. «Как только они [археологи. – Ред.] заканчивают свои исследования вручную, мы сразу же начинаем раскоп тяжелой техникой», – отметил главный инженер компании-подрядчика Алексей Тимашов.

В скором времени дорожникам для разработки и устройства хозяйственно-бытовой канализации будет отдан еще один участок автомобильной дороги. Через неделю-две для засыпки щебеночно-песчаной смесью будет доступен фрагмент дороги от «Шведской горки».