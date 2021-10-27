Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

За несоблюдение коронавирусных ограничений в Пскове оштрафована владелица детского активити-парка

27 октября 2021 года, 11:48

Владелицу детского активити-парка Kids Moll, находящегося в ТЦ Fjord Plaza (Псковский район), оштрафовали на 40 тысяч рублей за несоблюдение коронавирусных ограничений. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на Псковский районнный суд.

За несоблюдение коронавирусных ограничений в Пскове оштрафована владелица детского активити-парка

Предприниматель нарушила запрет на проведение развлекательных массовых мероприятий в детской комнате. Как отметили в суде, такое мероприятие, в частности, было проведено в Kids Moll 1 сентября. Приглашения на него зафиксировали в социальных сетях детского активити-парка.

Решение о наказании было вынесено Псковским районным судом. Индивидуальный предприниматель, живущая в Белгородской области и не явившаяся в суд, была оштрафована на 40 тысяч рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В ночь с 29 по 30 октября движения транспорта на улице Инженерной в Пскове перекроют
Нестерук призвал туристов отложить поездки в Псковскую область, а жителей попросил остаться дома
Елкин набрал максимальное количество баллов в ходе конкурса на пост главы администрации Пскова
Порядка 150 новых деревьев высаживают на Завеличье в Пскове
Андрей Калинин уходит с должности федерального инспектора по Псковской области
Более 75 млн рублей выделят Псковской области на поддержку системы здравоохранения
Безработный пскович украл четыре иконы у пенсионерки
Безбумажное обслуживание: клиенты Tele2 экономят время с цифровой подписью
Монтаж коммунальных сетей завершится на улице Леона Поземского в Пскове до конца этого года

Комментарии

Авторизация
No comments
Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью

Осеннее обострение

Общество / Здоровье
20 октября 17:58

Осеннее обострение

Как распознать депрессию и вовремя получить помощь
В гармонии с природой

Общество / Экология
19 октября 17:25

В гармонии с природой