Псковские автобусы не будут продолжать движение при выявлении пассажира без маски

Компаниям, которые занимаются перевозкой пассажиров в Псковской области, запретили продолжать движение при выявлении пассажира без маски до момента устранения этого нарушения. Такое положение содержится в приказе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона, который размещён на портале правовой информации.

Кроме того, теперь нужно будет доводить до пассажиров содержание требований указа губернатора области о мерах по противодействию распространению коронавируса. О том, что в салоне автобуса необходимо находиться в маске, пассажиров будут предупреждать через печатные объявления и аудиоролики.

Требования к пассажирским перевозкам ужесточены в рамках исполнения указа губернатора области «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».