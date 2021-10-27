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Общество / Здоровье

Псковские автобусы не будут продолжать движение при выявлении пассажира без маски

27 октября 2021 года, 11:35

Компаниям, которые занимаются перевозкой пассажиров в Псковской области, запретили продолжать движение при выявлении пассажира без маски до момента устранения этого нарушения. Такое положение содержится в приказе комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона, который размещён на портале правовой информации.

Кроме того, теперь нужно будет доводить до пассажиров содержание требований указа губернатора области о мерах по противодействию распространению коронавируса. О том, что в салоне автобуса необходимо находиться в маске, пассажиров будут предупреждать через печатные объявления и аудиоролики.

Требования к пассажирским перевозкам ужесточены в рамках исполнения указа губернатора области «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

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Комментарии

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Бабулечка
15:24 27.10.2021

Пешком ходят многие люди из-за того, что не желают эти вредоносные маски нацеплять. Сколько денег не дополучает кассаАТП!?В Питере в метро нет такого беспредела.Летом показывали в местных новостях, глава без маски в солнцезащитных очках, а окружение чиновников рядом при костюмах и в масках,30 градусов жары. Дышать опасно в масках, синтетические частицы от синих масок из аптеки попадают в лёгкие, не растворяются. Последствия похуже будут,об этом сообщают профессора медицины. .

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