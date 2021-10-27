В Псковскую область прибыл новый вертолет санавиации

Новый вертолет Национальной службы санитарной авиации прибыл в псковский аэропорт для работы в регионе. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Вертолет «Ансат» с медицинским модулем был выпущен несколько недель назад отечественным заводом. По словам Михаила Ведерникова, эта модель современнее, чем была в регионе ранее, и укомплектована всем необходимым оборудованием.

«Учитывая особенности расселения в области, санавиация для Псковской области – очень важное направление работы системы здравоохранения», – отметил глава региона.