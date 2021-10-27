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Общество / Здоровье

В Псковскую область прибыл новый вертолет санавиации

27 октября 2021 года, 11:15

Новый вертолет Национальной службы санитарной авиации прибыл в псковский аэропорт для работы в регионе. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В Псковскую область прибыл новый вертолет санавиации

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Вертолет «Ансат» с медицинским модулем был выпущен несколько недель назад отечественным заводом. По словам Михаила Ведерникова, эта модель современнее, чем была в регионе ранее, и укомплектована всем необходимым оборудованием.

«Учитывая особенности расселения в области, санавиация для Псковской области – очень важное направление работы системы здравоохранения», – отметил глава региона.

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