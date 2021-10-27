Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Здоровье

В Псково-Печерском монастыре с 27 октября ужесточаются противоковидные меры

27 октября 2021 года, 10:59

С 27 октября в Псково-Печерском монастыре из-за роста смертности от коронавируса ужесточаются ограничительные меры. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте обители.

В Псково-Печерском монастыре с 27 октября ужесточаются противоковидные меры

С 27 октября по 7 ноября для посещения закрыты древние пещеры и храмы Псково-Печерского монастыря во внебогослужебное время. Богослужение, при необходимости, будут одновременно проходить в Сретенском храме и Михайловском соборе, при этом ношение масок и соблюдение дистанции будут обязательны.

«Благодарим за понимание! Берегите друг друга!» – заключили представители монастыря.

С 30 октября в Псковской области приостанавливается работа организаций культуры и досуга, а также вводится обязательное посещение общественных мест по QR-кодам. Кроме того, в период нерабочих дней номерной фонд гостиниц региона должен быть заполнен не более чем на 50%. Представители данной сферы отметили, что номера на период до 7 ноября уже полностью распроданы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В ночь с 29 по 30 октября движения транспорта на улице Инженерной в Пскове перекроют
Нестерук призвал туристов отложить поездки в Псковскую область, а жителей попросил остаться дома
Елкин набрал максимальное количество баллов в ходе конкурса на пост главы администрации Пскова
Порядка 150 новых деревьев высаживают на Завеличье в Пскове
Андрей Калинин уходит с должности федерального инспектора по Псковской области
Более 75 млн рублей выделят Псковской области на поддержку системы здравоохранения
Безработный пскович украл четыре иконы у пенсионерки
Безбумажное обслуживание: клиенты Tele2 экономят время с цифровой подписью
Монтаж коммунальных сетей завершится на улице Леона Поземского в Пскове до конца этого года

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
11:32 27.10.2021

Да, и от прививок умер отец Николай,сделавший прививку в поликлинике в Печёрах и Коля Лапа /блаженный добряк/ ,который всегда приветствовал гостей-"Здравствуйте,я Коля, провожу вас.", умер сразу от прививки ,вышел из прививочного на колёсах и кровь горлом пошла. Эта информация в свободном доступе.Здесь об этом не сообшают. Все в сми умирают исключительно от короны, от сердечно-сосудистых и онкозаболеваний в разы больше умирает у нас народа,не стали давать статистику.Светлая память батюшке!

Штрафники

Общество
26 октября 17:25

Штрафники

Парковка на газонах и мусор где попало остаются пока неизлечимой псковской болезнью

Осеннее обострение

Общество / Здоровье
20 октября 17:58

Осеннее обострение

Как распознать депрессию и вовремя получить помощь
В гармонии с природой

Общество / Экология
19 октября 17:25

В гармонии с природой