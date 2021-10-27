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Досуг / Погода

До 11 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 27 октября

27 октября 2021 года, 09:25

27 октября по Псковской области воздух в дневное время прогреется до +6...+11 градусов и похолодает до +4...+9 градусов в ночное. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

До 11 градусов тепла прогреется воздух в Псковской области 27 октября

Фото: Арсений Тимашов

Согласно прогнозу синоптиков, 27 октября по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. В дневное время осадков не прогнозируется. К вечеру ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Ветер западных направлений умеренный.

В Пскове в дневное время осадки не прогнозируются. К ночи возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха будет держаться на отметке +9...+11 градусов. В ночное время похолодает +6...+8 градусов.

В Великах Луках днем без осадков. Небольшой дождь ожидается ближе к вечеру и в ночное время. В дневное время воздух прогреется до +8...+10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +6...+8 градусов.

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