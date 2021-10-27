Более 190 тысяч жителей Псковской области полностью прошли вакцинацию от коронавируса

190 тыс. 578 жителей Псковской области привились обоими компонентами вакцины от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

За прошедший день, 26 октября, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 450 человек (всего 201 тыс. 712), вторым – 964 (всего 190 тыс. 578). Ревакцинацию прошли 596 жителей Псковской области (всего 10 тыс. 767).

Расход вакцины в регионе на данный момент составляет 79,7%.

«К сожалению, у нас в области, как и в стране, фиксируется много летальных исходов. Помните, что вакцинация — самый надежный способ защитить здоровье и жизнь», – подчеркнул глава региона Михаил Ведерников.