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Общество / Здоровье

Более 190 тысяч жителей Псковской области полностью прошли вакцинацию от коронавируса

27 октября 2021 года, 08:32

190 тыс. 578 жителей Псковской области привились обоими компонентами вакцины от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Более 190 тысяч жителей Псковской области полностью прошли вакцинацию от коронавируса

Фото: Арсений Тимашов

За прошедший день, 26 октября, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 450 человек (всего 201 тыс. 712), вторым – 964 (всего 190 тыс. 578). Ревакцинацию прошли 596 жителей Псковской области (всего 10 тыс. 767).

Расход вакцины в регионе на данный момент составляет 79,7%.

«К сожалению, у нас в области, как и в стране, фиксируется много летальных исходов. Помните, что вакцинация — самый надежный способ защитить здоровье и жизнь», – подчеркнул глава региона Михаил Ведерников. 

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Комментарии

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Бабулечка
09:44 27.10.2021

Летальных исходов больше от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.. Почитайте отзывы на сайте больницы пациентов новой инфекционки и родственников умерших там и станет понятно, почему много там умирают. И депутататский запрос сделать, что не так там,почему называют моргом и советуют обходить эту больницу подальше. Все от короны умирают в этих больницах. <br/>.

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