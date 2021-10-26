Смартфон с QR-кодом и паспорт понадобятся псковичам для посещения общественных мест

С 30 октября для посещения общественных заведений в Псковской области необходимо будет предъявить QR-код. С собой жителям региона необходимо будет иметь паспорт и смартфон. Об этом 26 октября рассказал руководитель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Проверяющие будут сканировать QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-тесты, сделанные за последние 72 часа, и сверять полученные данные (номер паспорта, инициалы, дата рождения) с паспортом гражданина, который также необходимо будет предъявлять на входе.

Граждане, отказавшиеся предъявить документ или код, по словам Андрея Михеева, не будут обслуживаться на территории общественного заведений.