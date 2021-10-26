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Транспорт / Безопасность

В шиномонтажах Пскова скапливаются очереди из желающих переобуть автомобили

26 октября 2021 года, 17:04

В шиномонтажах Пскова скапливаются очереди из желающих заменить летние шины и зимние, пишет «АиФ-Псков». Псковичей, которые собираются переобуть машины, предупреждают, что лучше записаться заранее.

В шиномонтажах Пскова скапливаются очереди из желающих переобуть автомобили

Фото Андрея Степанова

При этом если в будние дни ещё можно попасть на некоторые шиномонтажи без очереди и без предварительной записи, то вы выходные такого шанса уже нет.

Что касается стоимости, то по сравнению с прошлым годом она выросла примерно на 200 рублей. Цена услуги по смене резины зависит от радиуса колеса, а в некоторых шиномонтажах и от того, стоят на автомобиле штампованные диски или литые.

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