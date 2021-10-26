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Общество / Здоровье

Александр Либ: Выхода, кроме вакцинации, нет

26 октября 2021 года, 16:27

Заслуженный артист России Александр Либ считает, что причина роста заболеваемости и смертности от ковида в том, что «нужно было раньше убедительно агитировать людей, что другого выхода нету, кроме как всеобщая вакцинация». Об этом он рассказал Псковскому агентству информации.

Александр Либ: Выхода, кроме вакцинации, нет

Фото со страницы Александра Либа в «ВКонтакте»

По словам Александра Либа, болезнь не уйдет из жизни россиян еще в течение пяти лет. «Если не создать мощный иммунитет хотя бы на 80%, то результата не будет. Медучреждения сейчас забиты людьми», – подчеркнул спикер.

Сам Александр Либ ревакцинировался от коронавируса в сентябре этого года, а сегодня сделал прививку от гриппа. «В течение 15 лет каждый год вакцинируюсь, поэтому для меня вопрос о вакцинации не стоит», – заявил артист.

Александр Либ рассказал, что его друзья в Прибалтике удивлены нежеланию россиян делать прививку от коронавируса и, напротив, были бы рады приехать и привиться «Спутником V». «Мне 70 лет, я рисковать не могу. А сидеть в доме, ну простите», – добавил спикер.

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