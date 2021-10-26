Александр Либ: Выхода, кроме вакцинации, нет

Заслуженный артист России Александр Либ считает, что причина роста заболеваемости и смертности от ковида в том, что «нужно было раньше убедительно агитировать людей, что другого выхода нету, кроме как всеобщая вакцинация». Об этом он рассказал Псковскому агентству информации.

По словам Александра Либа, болезнь не уйдет из жизни россиян еще в течение пяти лет. «Если не создать мощный иммунитет хотя бы на 80%, то результата не будет. Медучреждения сейчас забиты людьми», – подчеркнул спикер.

Сам Александр Либ ревакцинировался от коронавируса в сентябре этого года, а сегодня сделал прививку от гриппа. «В течение 15 лет каждый год вакцинируюсь, поэтому для меня вопрос о вакцинации не стоит», – заявил артист.

Александр Либ рассказал, что его друзья в Прибалтике удивлены нежеланию россиян делать прививку от коронавируса и, напротив, были бы рады приехать и привиться «Спутником V». «Мне 70 лет, я рисковать не могу. А сидеть в доме, ну простите», – добавил спикер.