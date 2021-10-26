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Транспорт / Безопасность

Псковские синоптики призывают автомобилистов не откладывать смену резины

26 октября 2021 года, 15:47

Синоптики призывают автомобилистов Псковской области не откладывать переход на зимнюю резину, пишет газета «АиФ-Псков». Пришла пора менять резину. Ждать дальше не надо», - заявила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Псковские синоптики призывают автомобилистов не откладывать смену резины

Фото Андрея Степанова

По её словам, переходить на зимние шины нужно при среднесуточной температуре +5 градусов, а именно такая и наблюдается в Псковской области. «Уже возможны утренние заморозки, уже выпавшие осадки подмерзают», - сказала Тала Нещадимова.

Она отметила, что в перспективе в регионе несколько потеплеет и среднесуточная температура воздуха будет +7 градусов, однако, из-за утренних заморозков откладывать замену резины не стоит.

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