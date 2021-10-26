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Общество

249 псковичей получили штрафы за несоблюдение масочного режима за прошедшую неделю

26 октября 2021 года, 15:08

Суды Псковской области с 18 по 24 октября за несоблюдение масочного режима назначили штрафы от 1000 рублей 249 правонарушителям. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области. 17 псковичам вынесли предупреждений.

249 псковичей получили штрафы за несоблюдение масочного режима за прошедшую неделю

Фото: Дарья Хваткова

Всего за последнюю неделю суды Псковской области рассмотрели 266 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС.

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