249 псковичей получили штрафы за несоблюдение масочного режима за прошедшую неделю

Суды Псковской области с 18 по 24 октября за несоблюдение масочного режима назначили штрафы от 1000 рублей 249 правонарушителям. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области. 17 псковичам вынесли предупреждений.

Всего за последнюю неделю суды Псковской области рассмотрели 266 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ о невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС.