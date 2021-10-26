Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Раньше срока в Псковском районе отремонтировали две дороги по нацпроекту

26 октября 2021 года, 12:45

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковском районе раньше срока отремонтировали две дороги. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Раньше срока в Псковском районе отремонтировали две дороги по нацпроекту

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

По нацпроекту были отремонтированы проезжая часть протяженностью 650 метров улицы Механизаторов в деревне Ершово и автомобильной дороги «Подосье – Заровенье», протяженность которой составила около 500 метров.

Раньше срока в Псковском районе отремонтировали две дороги по нацпроекту

В ходе ремонтных работ было проведено восстановление асфальтобетонного покрытия, исправлен профиль щебеночных оснований с добавлением нового материала, произведен ремонт съездов, укреплены обочины. Также на автомобильных дорогах установлены дорожные знаки.

На ремонтные работы, выполненные организацией «Дорожник-2010», было потрачено свыше 13,5 млн рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В шиномонтажах Пскова скапливаются очереди из желающих переобуть автомобили
Александр Либ: Выхода, кроме вакцинации, нет
Псковские синоптики призывают автомобилистов не откладывать смену резины
Прокуратура выявила несоответствия сведениям ЕГРН у кафе на Шуйского в Пскове
249 псковичей получили штрафы за несоблюдение масочного режима за прошедшую неделю
Хозяйственную постройку под башней Снетогорского монастыря нашли псковские археологи
Президент Белоруссии наградил директора Пушкинского заповедника медалью Франциска Скорины
С начала года в Пскове составили порядка 550 протоколов за парковку на газонах
Опубликованы данные о крупных псковских должниках за газ

Комментарии

Авторизация
No comments
Осеннее обострение

Общество / Здоровье
20 октября 17:58

Осеннее обострение

Как распознать депрессию и вовремя получить помощь
В гармонии с природой

Общество / Экология
19 октября 17:25

В гармонии с природой
От люка к люку

Общество
18 октября 11:08

От люка к люку

Псковский архитектор рассказал о проекте урбанистического брендирования городского пространства