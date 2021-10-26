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Общество

Псков завоевал международную награду в области устойчивого развития городов

26 октября 2021 года, 12:00

Международную награду в области устойчивого развития Green Mobility Award завоевал город Псков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Награждение состоялось в Санкт-Петербурге в рамках XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Псков завоевал международную награду в области устойчивого развития городов

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Памятный знак и диплом в номинации «Город для людей XXI века» были вручены бывшему главе администрации Пскова Александру Братчикову за разработку первого российского Плана устойчивого развития города Пскова, рассчитанного до 2030 года.

Как отметили в пресс-службе, его уникальность состоит в том, что это первый в России план, в который были интегрированы 17 целей устойчивого развития городов. Они были разработаны Генеральной ассамблеей ООН для более устойчивого и лучшего будущего для всех.

Награда в области устойчивого развития была учреждена в 2017 году. Ежегодно она присуждается городам России, а также государственным экспертам и деятелям, внедряющим стратегии устойчивого развития и инновационные проекты, которые направлены на повышение качества жизни и здоровья людей.

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