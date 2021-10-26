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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников: Коечный фонд загружен более чем на 80%

26 октября 2021 года, 11:26

Более чем на 80% загружен коечный фонд в Псковской области из-за распространения коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников. За минувшие сутки, 25 октября, в Псковской области выявили еще 279 новых случаев заболевания коронавирусом.

Михаил Ведерников: Коечный фонд загружен более чем на 80%

Фото: Дарья Хваткова

В Пскове коронавирусной инфекцией заразились 112 человек (всего 19 тыс. 161), в Великих Луках – 46 (всего 9 тыс. 277), в Псковском районе – 21 (всего 4 тыс. 655).

14 новых случаев зафиксировали в Невельском районе (всего 2 тыс. 344), 13 – в Себежском районе (всего 1 тыс. 112), по 12 – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 524) и Великолукском (всего 1 тыс. 448) районах, 11 – в Опочецком районе (всего 1 тыс. 616).

Девять человек заболели коронавирусом в Дедовичском районе (всего 1 тыс. 410), по шесть – в Островском (всего 2 тыс. 580) и Гдовском (всего 895) районах, пять – в Красногородском районе (всего 580).

По два новых случая заражения выявлены в Куньинском (всего 511), Дновском (всего 394) и Усвятском (всего 349), по одному – в Печорском (всего 1 тыс. 131), Новоржевском (всего 734), Пушкиногорском (всего 664), Бежаницком (всего 583), Палкинском (всего 551) и Локнянском (всего 392).

С начала пандемии в Псковской области коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 56 тыс. 600 человек, вылечились – 48 тыс. 60, из них 291 – за минувшие сутки. Умерли 886 жителей региона. На данный момент уже проведено 592 тыс. 233 исследования на COVID-19, в том числе 2 тыс. 167 – за прошедший день.

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