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Культура / Наследие

У псковского кинотеатра «Октябрь» археологи обнаружили древний уличный настил

26 октября 2021 года, 10:43

Древний уличный настил обнаружили археологи во время раскопок у кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил Археологический центр Псковской области.

У псковского кинотеатра «Октябрь» археологи обнаружили древний уличный настил

Фото: Instagram-аккаунт Археологического центра Псковской области
У псковского кинотеатра «Октябрь» археологи обнаружили древний уличный настил

Фото: Instagram-аккаунт Археологического центра Псковской области

«Работы в центре Пскова у кинотеатра "Октябрь" почти закончены. После снятия слоя без деревянных конструкций мощностью около 1 метра, включающего в себя 3 горизонта пожара, практически на самом материке, нас ждал уличный настил», – говорится в сообщении.

Ранее в центре Пскова у кинотеатра «Октябрь» были обнаружены несколько церквей. Как отметили археологи, раскоп, который они проводили в начале сентября, мог попасть во внутренний объем храма, предположительно освященного в честь Варлаама Хутынского. Кроме того, в рамках археологических раскопок исследователи обнаружили в слое XVIII века ливневую канализацию, а также открыли угол церкви Воздвижения Креста Господня XIII века

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