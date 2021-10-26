Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область 25 октября

26 октября 2021 года, 09:03

25 октября в Псковскую область поступили 400 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава региона Михаил Ведерников.

Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область 25 октября

Фото: Арсений Тимашов

«Препаратов достаточно во всех муниципалитетах, записывайтесь на прививку», – отметил губернатор Псковской области.

За минувшие сутки, 25 октября, в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 тыс. 237 человек (всего 200 тыс. 262), вторым – 1 тыс. 306 (всего 189 тыс. 614). Ревакцинацию за прошедший день прошли 799 жителей Псковской области (всего 10 тыс. 171).

На данный момент в Псковской области расход поступившей вакцины составляет 79,2%.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В шиномонтажах Пскова скапливаются очереди из желающих переобуть автомобили
Александр Либ: Выхода, кроме вакцинации, нет
Псковские синоптики призывают автомобилистов не откладывать смену резины
Прокуратура выявила несоответствия сведениям ЕГРН у кафе на Шуйского в Пскове
249 псковичей получили штрафы за несоблюдение масочного режима за прошедшую неделю
Хозяйственную постройку под башней Снетогорского монастыря нашли псковские археологи
Президент Белоруссии наградил директора Пушкинского заповедника медалью Франциска Скорины
С начала года в Пскове составили порядка 550 протоколов за парковку на газонах
Опубликованы данные о крупных псковских должниках за газ

Комментарии

Авторизация
No comments
Осеннее обострение

Общество / Здоровье
20 октября 17:58

Осеннее обострение

Как распознать депрессию и вовремя получить помощь
В гармонии с природой

Общество / Экология
19 октября 17:25

В гармонии с природой
От люка к люку

Общество
18 октября 11:08

От люка к люку

Псковский архитектор рассказал о проекте урбанистического брендирования городского пространства