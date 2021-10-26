Монтаж монумента «Зарождение Знамени Победы» завершается в Идрице

В Идрице Себежского района завершается монтаж монумента «Зарождение Знамени Победы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Мемориал устанавливают на въезде в поселок Идрица у федеральной трассы М-9 «Балтия».
В Идрице Себежского района завершается монтаж монумента «Зарождение Знамени Победы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. Мемориал устанавливают на въезде в поселок Идрица у федеральной трассы М-9 «Балтия».
На данный момент уже установлены шесть элементов конструкции монумента на специально подготовленную площадку. Мемориал будет представлять собой строение из десяти пилонов разной высоты, которые выстроят в два ряда. «Зарождение Знамени Победы» – это художественная композиция в виде полотнища знамени, проект которой был разработан архитектором и монументалистом Денисом Стретовичем, победившим в конкурсе.
Кроме того, на территории мемориала были проведены работы по благоустройству: создана земляная насыпь, тротуарной плиткой вымощены прогулочные дорожки, установлены скамейки и урны, информационные стенды, санитарный комплекс, который включает туалетную комнату для маломобильных граждан, и беседки. Рядом с мемориалом также оборудована автостоянка, предусматривающая парковочные места как для автомобилистов на личном транспорте, так и для туристических автобусов.
Также в ходе работ по благоустройству территории, согласно принятому решению в рамках реализации проекта, напротив монумента был оборудован освещаемый нерегулируемый пешеходный переход и мост через придорожный ров. На данный момент у мемориала «Зарождение Знамени Победы» устанавливается система видеонаблюдения, которая позволит избежать актов вандализма. В скором времени на территории будет оборудована динамичная подсветка монумента.
«Работы на объекте находятся на завершающей стадии», – отметил генеральный директор подрядной организации Валерий Башлыков и добавил, что рабочие с понимание и ответственностью подходят к исполнению поставленных задач. По его словам, работы по возведению монумента ведутся в тесном контакте с главой Себежского района, администрацией поселка Идрица и руководителями органов исполнительной власти.
Создание памятника «Зарождение Знамени Победы в месте, прославленном в 1945 году на весь мир силами одноименной стрелковой дивизии, реализовывалось краудфандинговой компанией при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Жители Псковской области, а также любой россиянин мог внести добровольный вклад в создание памятного знака на территории региона в поселке Идрица.