Монтаж монумента «Зарождение Знамени Победы» завершается в Идрице

На данный момент уже установлены шесть элементов конструкции монумента на специально подготовленную площадку. Мемориал будет представлять собой строение из десяти пилонов разной высоты, которые выстроят в два ряда. «Зарождение Знамени Победы» – это художественная композиция в виде полотнища знамени, проект которой был разработан архитектором и монументалистом Денисом Стретовичем, победившим в конкурсе.

Кроме того, на территории мемориала были проведены работы по благоустройству: создана земляная насыпь, тротуарной плиткой вымощены прогулочные дорожки, установлены скамейки и урны, информационные стенды, санитарный комплекс, который включает туалетную комнату для маломобильных граждан, и беседки. Рядом с мемориалом также оборудована автостоянка, предусматривающая парковочные места как для автомобилистов на личном транспорте, так и для туристических автобусов.