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Транспорт / Инфраструктура

Улицу Германа в Пскове отремонтируют в 2022 году

25 октября 2021 года, 19:29

Подрядная организация ООО «СпецТрансСервис» планирует отремонтировать улицу Германа на участке от Крестовского шоссе до съезда к псковскому аэропорту до 29 июля 2022 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Улицу Германа в Пскове отремонтируют в 2022 году

На ремонтируемом отрезке длиной более 300 метров рабочие заменят покрытие проезжей части и бортовой камень, а также произведут ремонт тротуара, смонтируют новое пешеходное ограждение, установят новые колодцы и отрегулируют положение крышек люков. В конце подрядная организация восстановит зеленую зону и нанесет дорожную разметку.

Контракт подписали с Управлением городского хозяйства администрации города Пскова. Ремонт пройдет в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

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