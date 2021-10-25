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Досуг / Погода

До 10 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 26 октября

25 октября 2021 года, 18:31

26 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +5...+10 градусов, в ночное – -1...+4 градуса. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

До 10 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 26 октября

Фото: Дарья Хваткова

Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 26 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем на севере области пройдет небольшой дождь.

Ветер будет южных, юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление высокое.

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