До 10 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 26 октября

26 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +5...+10 градусов, в ночное – -1...+4 градуса. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
26 октября по Псковской области температура воздуха в дневное время будет держаться на отметке +5...+10 градусов, в ночное – -1...+4 градуса. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Согласно прогнозу Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 26 октября, по Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем на севере области пройдет небольшой дождь.
Ветер будет южных, юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление высокое.