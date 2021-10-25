4 ноября псковичи смогут принять участие в акции «Ночь искусств»

4 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства. Об этом «Псковской правде» рассказали в комитете по культуре.
4 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная ко Дню народного единства. Об этом «Псковской правде» рассказали в комитете по культуре.
Тематические мероприятия выставочных и концертных залах, в музеях, театрах, библиотеках и культурных клубах проведут в офлайн- и онлайн-формате.
Ночь искусств – ежегодная культурно-образовательная акция, которая впервые прошла в 2013 году.