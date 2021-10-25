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Происшествия / Правосудие

Почти два года проведёт в тюрьме псковичка, ударившая мужа ножом в грудь

25 октября 2021 года, 15:21

19 октября Псковский районный суд приговорил женщину, ударившую мужа ножом в грудную клетку, к наказанию в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев с ограничением свободы сроком 6 месяцев в виде установления ряда ограничений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Почти два года проведёт в тюрьме псковичка, ударившая мужа ножом в грудь

Фото: Дарья Хваткова

Вечером 24 июня 2021 года, как установил суд, обвиняемая на кухне своего дома на почве ревности поссорилась с супругом и нанесла ему удар ножом в область грудной клетки, приведя к тяжкому и опасному для его жизни вреду здоровью.

Женщина полностью признала свою вину.

С учетом предыдущих преступлений, частично сложив вышеуказанное наказание с наказанием, назначенным приговором Псковского районного суда от 08.09.2021 года, окончательно женщине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с ограничением свободы сроком 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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