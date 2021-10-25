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Общество / Образование

Псковичи смогут принять участие в Большом этнографическом диктанте

25 октября 2021 года, 14:38

Псковская область примет участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Об этом «Псковской правде» сообщили пресс-службе администрации регионе. Мероприятие пройдет с 3 по 7 ноября под лозунгом «Народов много — страна одна!».

Псковичи смогут принять участие в Большом этнографическом диктанте

Большом этнографический диктант приурочен к Дню народного Единства и пройдет в онлайн-формате. Принять участие могут все желающие, диктант написать можно как на русском языке, так и на английском, испанском или китайском.

Задания диктанта представляют собой тест из 20 вопросов из единой общефедеральной части, 10 вопросов представляют уникальный региональный раздел. Для иностранных участников предложат 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран.

На выполнение заданий у участников будет 45 минут, за которые они смогут получить до 100 баллов. По прохождении диктанта каждый получит личный результат с анализом ответов. Сертификат с набранными баллами будет сформирован сразу. Его можно будет получить его на электронную почту.

Впервые этнографический диктант прошел в 2016 году, и в нем приняли участие 90 тыс. жителей России. В 2020 году к акции присоединились более 1,7 млн человек из всех регионов России и 123 стран мира.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

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