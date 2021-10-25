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Общество / Здоровье

Марина Гаращенко: Прививки от коронавируса и гриппа нужно делать в разные руки

25 октября 2021 года, 13:58

Прививку от гриппа можно делать одновременно с вакциной «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) в разные руки. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире одной из радиостанций. Данная рекомендация была официально принята и опубликована Минздравом.

Марина Гаращенко: Прививки от коронавируса и гриппа нужно делать в разные руки

Фото: Арсений Тимашов

По ее словам, законодательством на данный момент не запрещено применение одновременно двух и более вакцин.

«Есть многие вакцины, в которых в одном флаконе содержится от двух-трёх до пяти инъекций. Многие учёные говорят, что иммунитет на поливакцинацию гораздо более эффективно вырабатывается, нежели на моновакцинацию», – подчеркнула Марина Гаращенко и добавила, что рекомендации идут для разных типов вакцин.

Кроме того, руководитель профильного комитета отметила, что в рекомендации Минздрава было внесено изменение о разрешении применения вакцины от коронавируса «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) для кормящих матерей.

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