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Общество / Здоровье

Распространение дельта-штамма коронавируса преобладает в Псковской области

25 октября 2021 года, 13:35

В Псковской области распространяется в основном дельта-штамм коронавируса. Об этом в эфире одной из радиостанций сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Распространение дельта-штамма коронавируса преобладает в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Как отметила руководитель профильного комитета, инкубационный период заболевания коронавирусом в последнее время изменился.

«У него сверхкороткий инкубационный период от 2-3 дней, в среднем - 4-5 дней. Течение заболевания молниеносное. Температура 38-39, есть случаи, что и выше, есть риск серьезных осложнений. Поэтому мы постоянно призываем граждан, чтобы они относились к себе с внутренним трепетом. К любому симптому нужно прислушиваться», – подчеркнула Марина Гаращенко.

По ее словам, на данный момент исчезновение обоняния фиксируется реже в сравнении с предыдущими волнами. Чаще стали отмечаться слабость, бессилие, одышка, кашель, стремительное развитие пневмонии и нарушение со стороны дыхания. «Поэтому нужно сразу обращаться ко врачам», – отметила Марина Гаращенко.

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