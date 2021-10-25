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Общество

Новости о взятках и победе на «СеЗаме» стали самыми цитируемыми у «Псковской правды» за неделю

25 октября 2021 года, 12:31

Новости о количестве уголовных дел по попыткам дать взятки таможенникам и о победе журналистки Светланы Синцовой на конкурсе «СеЗам-2021» стали самыми цитируемыми публикациями «Псковской правды» на неделе с 18 по 24 октября. По данным сервиса «Медиалогия», также другие СМИ цитировали публикации газеты о порядке работы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» после введения QR-кодов и о погоде на ближайшие дни.

Новости о взятках и победе на «СеЗаме» стали самыми цитируемыми у «Псковской правды» за неделю

Всего за неделю «Псковская правда» другие СМИ воспользовались материалами «Псковской правды» 34 раза, что позволило газете войти в ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона.

Лидером же с показателем 1 тыс. 186 цитат стало Псковское агентство информации. Отрыв от второго места рейтинга составил больше половины. «Серебро» забрала ПЛН (431 цитата).

149 раз в своих сообщениях СМИ ссылались на портал luki.ru, 115 раз на ГТРК «Псков» и 103 раза на «АиФ-Псков».

В десятке рейтинга оказались четыре СМИ, входящие в один холдинг с «Псковской правдой». Кроме ПАИ и «АиФ-Псков» туда попала газета «Комсомольская правда. Псков».

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