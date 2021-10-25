Михаил Ведерников: За неделю рост заболеваемости составил порядка 10%

С 18 по 24 октября рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Псковской области составил примерно 10%. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. За прошедшие сутки, 24 октября, в регионе коронавирусом заразились еще 282 человека.

В Пскове в общую ковидстатистику добавились еще 97 новых случаев заболевания (всего 19 тыс. 49), в Великих Луках – два (всего 9 тыс. 231), в Псковском районе – 38 (всего 4 тыс. 634).

18 человек заразились в Невельском районе (всего 2 тыс. 330), 14 – Печорском районе (всего 1 тыс. 130), по 12 – в Великолукском (всего 1 тыс. 436) и Дедовичском (всего 1 тыс. 401) районах, десять – в Новосокольническом районе (всего 1 тыс. 512).

По девять случаев зафиксировали в Пушкиногорском (всего 663), Пустошкинском (всего 538) и Локнянском (всего 391) районах, по восемь – в Порховском (всего 1 тыс. 694), Опочецком (всего 1 тыс. 605) и Куньинском (всего 509) районах, семь – в Островском районе (всего 2 тыс. 574).

Шесть человек заразились в Красногородском районе (всего 575), пять – в Гдовском районе (всего 889), три – в Пыталовском районе (всего 616).

По два новых случая коронавируса добавились в статистику в Плюсском (всего 976) и Стругокрасненском (всего 819) районах, по одному – в Себежском (всего 1 тыс. 99), Новоржевском (всего 733) и Палкинском (всего 550) районах.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в Псковской области заболели 56 тыс. 321 человек, выписались из медучреждений в связи с излечением – 47 тыс. 769, из них 287 – за минувшие сутки. Умерли 884 жителя региона. На данный момент в Псковской области проведено 590 тыс. 66 исследований на COVID-19, в том числе 1 тыс. 288 – за прошедший день.

«За неделю рост заболеваемости составил порядка 10%. Нужно вместе сделать все возможное, чтобы замедлить распространение коронавируса», – отметил глава региона Михаил Ведерников.