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Общество / Здоровье

Митрополит Тихон о вакцинации: Я убеждаю людей, что нужно прислушаться к врачам, а не к Интернету

25 октября 2021 года, 09:28

«Я, не будучи врачом, но заботясь о своей пастве, что я по долгу должен делать? Я убеждаю людей, что нужно прислушаться к врачам, а не к Интернету», - заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон, говоря о вакцинации от коронавируса в интервью Daily Storm.

Он отметил, что по словам врачей, ковид-диссиденты оказываются самыми малодушными и самыми неприятными пациентами в больнице. «У них начинается дикая паника, для врача все больные — это свято, но тяжелее всего с этими ковид-диссидентами. Им просто вот все не так, все не то, и они поверить не могут, что оказались в больнице», - пояснил митрополит.

Он рассказал, что во время посещения псковской инфекционной больницы пообщался с врачом, который оказался на больничной койке и не был привит. «Мы с ним побеседовали, он причастился, я говорю: «Доктор, прошу прощения, что я вмешиваюсь, но все-таки, ну вы же врач, почему вы не привились-то?» И вдруг он сдирает с себя кислородную маску и прямо со слезами: «Ну идиот я, идиот!», - поделился Владыка.

Он обратил внимание на то, что Россия занимает первое место в мире по ковид-диссидентству.

«Еще прошлой весной, когда все началось, я говорил, что это — третья мировая война. И потери будут страшные, и вбрасываются всякого рода легенды, фейки, провокации, чтобы люди не предохранялись от этой болезни, начиная от масок и заканчивая прививками и прочее», - сказал митрополит Тихон.

Он подчеркнул, что сам привился от коронавируса и заметил, что в больнице лежат, в основном те, кто не прошёл вакцинацию. На 100 больных приходится только один привитый.

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