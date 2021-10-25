Московский актер посетил Псковскую область в прошедшие выходные

«В эти выходные отправился во Псков и его окрестности, уютный старинный город, который является центром духовной культуры России», – сообщил Сергей Губанов.

В древнем городе актер посетил Псковский кремль, набережную и Троицкий Кафедральный собор. Кроме того, в эти выходные он побывал и в Изборской крепости. «Все места пропитаны невероятной энергетикой», – поделился москвич.